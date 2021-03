Genshin Impact dépasse le milliard de revenus sur mobiles en six mois

Il va sans dire que Genshin Impact est l’un des plus gros succès financiers de ces derniers mois, avec des revenus générés colossaux grâce à sa partie gacha. Le free-to-play avait déjà atteint la somme de 874 milliards de dollars générés en cinq mois sur mobiles, ce qui en faisait l’un des titres les plus rentables sur mobiles. Un mois plus tard, les chiffres ont continué de grimper pour atteindre un cap symbolique.

Un rythme impressionnant

Un milliard de dollars. C’est la somme amassée par le jeu depuis son lancement, comme nous l’indique Sensor Tower. Le jeu a ainsi généré cette somme après six mois, et ce seulement sur mobiles. Les revenus de la version PS4 et de la version PC ne sont pas encore compatibilisés.

Ce qui nous amène donc à une moyenne de 160 millions de dollars dépensés chaque mois depuis le mois de décembre, avec une moyenne de 5,8 millions de dollars par jour. Un chiffre déjà énorme qui grimpe facilement le jour de la sortie des nouveaux personnages. Pour Hu Tao, 13 millions de dollars ont été dépensés le jour de sa sortie, contre 15 millions pour Xiao.

Avec cela, Genshin Impact devient le jeu mobile ayant passé le cap du milliard de dollars le plus rapidement, devant Pokémon GO et ses neuf mois, ainsi que PUBG Mobile, qui avait mis 18 mois pour atteindre ce chiffre.

De quoi assurer un bel avenir de plusieurs années au jeu, et permettre à miHoYo de continuer à sortir des mises à jour régulières.