Genshin Impact : Des détails sur la version 1.3, avec de la résine comprise dans le Battle Pass

Maintenant que Ganyu est arrivée avec sa bannière dans Genshin Impact, les joueurs attendent impatiemment la version 1.3 du jeu, censée apporter de nombreuses nouveautés ainsi la possibilité de jouer (avec de la chance) avec Xiao. Tandis que l’on attend des premières images pour cette version, miHoYo a publié un billet de questions-réponses sur les améliorations à attendre pour cette mise à jour, l’occasion de faire le point sur des détails très demandés par les joueurs.

De la résine en plus, mais dans le Battle Pass

Le studio est d’abord revenu sur les questions entourant les plateformes mobiles, à commencer par le pré-téléchargement des mises à jour. Ce système sera bien mis en place avant la version 1.3 afin de la télécharger en amont pour en profiter plus rapidement.

Le support des manettes sur iOS a aussi été évoqué, et seront utilisables dès la version 1.3 pour les possesseurs d’appareils iOS 14 ou plus. Voici la liste des manettes compatibles :

Manette sans fil Xbox (Bluetooth)

Manette sans fil Xbox Elite (2e génération)

Manette PlayStation DualShock 4

Quelques manettes bluetooth pour appareils iOS (certaines manettes Bluetooth ne sont pas compatibles)

De nombreux joueurs se plaignent aussi du manque de résines offertes par le jeu, qui est en quelque sorte « l’énergie » nécessaire pour accomplir certains défis et amasser des artefacts ou des objets.

Face à cette demande constante, de la résine fragile sera offerte pour les possesseurs du Battle Pass. Une résine fragile sera offerte tous les dix niveaux à partir du niveau 5 du Battle Pass, à la place des minerais de renforcement mystique actuellement à cette place (le nombre de minerais distribués dans le Battle Pass ne diminuera pas pour autant).

En dehors de cela, on note qu’il sera maintenant possible de renforcer une arme via les minerais en appuyant simplement longtemps sur le bouton, et un système permettra de convertir des matériaux dans la mise à jour. On en saura plus très prochainement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu.