Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.3 (Columbina, Zibai, Festival des lanternes…)

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Chaque mise à jour de Genshin Impact en début d’année est très attendue, car cela est souvent synonyme d’événements spéciaux avec plein de récompenses à la clé, afin de fêter le Nouvel An chinois. Cette version 6.3 est encore plus importante puisqu’elle signera aussi l’arrivée d’un personnage jouable très attendu. On fait le point sur tout ce qu’il faut retenir de la version 6.3 de Genshin Impact.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Genshin Impact
Genshin Impact
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4

Date de sortie : 28/08/2020

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Durin – Genshin Impact

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Durin – Genshin Impact

Genshin Impact : La version 6.2 du jeu est maintenant disponible, avec deux nouveaux personnages

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : La version 6.2 du jeu est maintenant disponible, avec deux nouveaux personnages

Une manette PS5 DualSense aux couleurs de Genshin Impact sera bientôt disponible en édition limitée

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Une manette PS5 DualSense aux couleurs de Genshin Impact sera bientôt disponible en édition limitée

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.2 (Durin, Jahoda, buffs pour plusieurs personnages…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.3 (Columbina, Zibai, Festival des lanternes…)
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.3 (Columbina, Zibai, Festival des lanternes…)
Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bloober Team (Cronos: The New Dawn, Sillent Hill 2) tease l’annonce de son prochain projet et donne rendez-vous en février
Le jeu de combat free-to-play 2XKO sortira sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de combat free-to-play 2XKO sortira sur PS5 et Xbox Series le 20 janvier
Atlus continue de presser Persona 5 comme un citron avec un nouveau spin-off, qui a pour but de vous remettre au sport
Image d\'illustration pour l\'article : Atlus continue de presser Persona 5 comme un citron avec un nouveau spin-off, qui a pour but de vous remettre au sport
PlayStation Plus Essentials : Voici les jeux à venir dans l’abonnement en Janvier 2026
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Essentials : Voici les jeux à venir dans l’abonnement en Janvier 2026
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°16
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°16
Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2026 !
Image d\'illustration pour l\'article : Toute l’équipe d’ActuGaming vous souhaite une bonne année 2026 !
Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles
Image d\'illustration pour l\'article : Shawn Layden (ex-PlayStation) revient sur l’importance des exclusivités pour les consoles
Persona : Atlus parlera enfin du futur de la série en 2026, pour le trentième anniversaire
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Persona : Atlus parlera enfin du futur de la série en 2026, pour le trentième anniversaire
Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2025
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2025
GOG vient d’être revendu par CD Projekt et change de mains, ou presque
pc
Image d\'illustration pour l\'article : GOG vient d’être revendu par CD Projekt et change de mains, ou presque
Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Sword and Fairy 4 a droit à un remake sur Unreal Engine 5, et beaucoup le comparent déjà à Clair Obscur: Expedition 33
7 bandes-son de jeux vidéo passées inaperçues en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : 7 bandes-son de jeux vidéo passées inaperçues en 2025
Falcom fait le point sur ses projets en cours, avec de nouveaux jeux Trails et Ys encore non annoncés
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Falcom fait le point sur ses projets en cours, avec de nouveaux jeux Trails et Ys encore non annoncés
Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Sleeping Dogs avance après des années d’errance et trouve enfin son réalisateur
Le jeu mobile Granblue Fantasy arrive bien trop tard sur Steam, en laissant de côté les vétérans
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu mobile Granblue Fantasy arrive bien trop tard sur Steam, en laissant de côté les vétérans
Konami espère désormais pouvoir sortir un jeu Silent Hill par an
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Konami espère désormais pouvoir sortir un jeu Silent Hill par an
Les 30 jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Les 30 jeux vidéo qu’il ne fallait pas manquer en 2025
EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Jokers Hiver
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la troisième équipe Jokers Hiver
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Jokers Hiver
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°15
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°15
L’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2025 !
Image d\'illustration pour l\'article : L’équipe d’ActuGaming vous souhaite un joyeux Noël 2025 !
007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard
Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture
Image d\'illustration pour l\'article : Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture