Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.3 (Columbina, Zibai, Festival des lanternes…)

Dottore continue sa quête de puissance

La quête de Nod-Krai dans Genshin Impact devrait ici se poursuivre, avec un Dottore plus ambitieux que jamais voulant mettre la main sur toutes les lunes. On voit ainsi la plupart des personnages s’allier pour lui barrer la route, tandis que la région semble se faire avaler dans d’étranges sphères.

Vous l’aurez compris, un nouveau boss sera donc disponible en la personne de Dottore, dans une arène très spéciale et avec des pouvoirs assez énervants (il pourra par exemple inverser les sens de votre joystick).

Terminer ces deux nouvelles quêtes d’Archon vous donnera également au tout premier skin pour votre Voyageur/Voyageuse. Cela nous donnera aussi l’occasion d’explorer une toute nouvelle zone de Nod-Krai située au nord, avec une quête du monde inédite.

Les bannières de la version 6.3

Columbina sera donc le premier personnage jouable inédit de cette version 6.3 de Genshin Impact. Naturellement, elle sera de type Hydro et maniera un catalyseur. Il s’agira avant tout d’un personnage de soutien qui va déclencher des réactions spéciales (Sélénofleurissement…) pour les éléments Dendro, Electro et Geo. Ce dernier élément recevra en effet une réaction inédite : la Sélénoristallisation.

Elle pourra infliger des dégâts en dehors du terrain, tandis que sa compétence ultime permettra d’invoquer un domaine qui va augmenter les dégâts des réactions lunaires et donner des buffs uniques à certaines réactions. De plus, si l’un de vos personnages tombe au combat, Columbina pourra directement le ressusciter.

Zibai est une autre adepte de Liyue qui sera enfin jouable. Elle sera de type Géo et combattra avec une épée à une main. Elle pourra entrer dans un état spécial qui lui fera accumuler de l’énergie lui permettant de déclencher une capacité sur le terrain, qui infligera des dégâts de manière périodique. Elle sera plus puissante si votre équipe comporte des personnages Géo et/ou Hydro. De nuit, elle pourra continuellement recharger son énergie élémentaire.

Illuga sera le personnage 4 étoiles de la mise à jour. Il est lui aussi de type Géo, et se bat à l’aide d’une lance. Il va augmenter les dégâts des réactions lunaires, surtout Géo et Hydro, et va booster les dégâts Géo de manière générale.

Columbina sera présente dans la première bannière de la mise à jour, aux côtés d’Ineffa qui fait son retour. Zibai sera quant à elle dans la seconde phase avec Neuvilette, et Illuga en personnage 4 étoiles.

Les événements de la version 6.3

Le Festival des Lanternes fait son grand retour dans Genshin Impact avec cette version 6.3. Plein de mini-événements seront donc proposés, et l’histoire du Festival sera cette année centrée sur Zibai. Par ailleurs, le contenu de cette quête sera toujours disponible même après le Festival. Vous pourrez vous amuser à placer plein de lanternes avec des messages de bonne année dans les rues de Liyue. Comme chaque Festival, 10 vœux limités seront distribués ainsi que 1 600 primo-gemmes et d’autres récompenses.

Un nouvel événement sera également proposé pour obtenir un personnage 4 étoiles de votre choix parmi tous ceux qui sont originaires de Liyue, à savoir : Gaming, Beidou, Chongyun, Lan Yan, Xiangling, Ningguang, Xingqiu, Yanfei, Yaoyao, Yun Jin et Xinyan.

Un autre événement vous donnera accès à un costume gratuit pour Yaoyao. Ce qui fait donc deux costumes gratuits à obtenir durant cette mise à jour (avec celui de votre avatar), tandis qu’un costume payant sera disponible pour Neuvilette. Et c’est sans compter un étrange costume de cheval pour le mode Paradisia milliastral.

6 nouveaux personnages révélés

HoYoverse ne s’est pas arrêté là et a décidé de nous offrir un léger aperçu des prochains personnages à venir. On en connait déjà pas mal étant donné qu’ils ont été présentés lors de l’annonce de Nod-Krai, mais on sait désormais que ces silhouettes représentent des personnages qui seront jouables dans les mises à jour 6.4, 6.5 et compagnie.

On devine ici très facilement la présence de Varka et de sa grosse épée, tandis que Nicole est aussi discernable. Les quatre autres sont un peu plus flous. Quatre oui, et pas trois, car même si l’on ne voit que 5 personnages ici, le reflet d’un sixième est bien présent tout en bas à droite. Il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’un personnage très important, dont la silhouette aurait été identifiable d’emblée.

Les codes primo-gemmes

Comme lors de chaque présentation de mise à jour, des codes primo-gammes ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

ComeNightorDay

Zibai0515

GallopYeah

Quand sortira la version 6.3 de Genshin Impact ?

La version 6.3 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 14 janvier aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.