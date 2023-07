Genshin Impact met en avant tous les personnages de la région de Fontaine dans une jolie vidéo

Le casting de Fontaine se dévoile

Cette grosse vidéo de présentation est intitulée « Prélude – Dernier festin », et a pour but de nous introduire les personnages qui feront vivre l’intrigue de Fontaine dans Genshin Impact.

De quoi nous donner une meilleure idée des futurs personnages jouables pour le titre, avec ce qui semble être l’Archon Hydro en fin de vidéo, tandis que les Fatui viendront mettre leur grain de sel dans cette région avec la présence d’Arlecchino, Dixième Exécutrice de l’organisation.

Les personnages disponibles en bannière de la version 4.0

En plus de ce trailer, on a eu droit à la présentation des nouveaux personnages qui seront disponibles dans les bannières de la version 4.0, soit à l’arrivée de Fontaine.

Comme on pouvait s’en douter, on débutera donc avec Lyney et Lynette, les jumeaux magiciens connus depuis le lancement du jeu. Le premier sera de type Pyro, tandis que sa sœur adoptera l’élément Anemo. On découvre également Freminet, un jeune guerrier maniant l’épée à deux mains et de type Cryo.

"Sometimes it distracts with a feint, others it pretends to slip up and reveal a flaw… When things get serious, sleight of hand dazzles more than the magic itself. Can you guess what it is?"#GenshinImpact #Lyney pic.twitter.com/t72X41eQXb — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 3, 2023

"That's already the fifth time this month… Haven't you learned not to mess with Lynette?"

— Words muttered by Freminet to a vacuum cleaner, overheard by Lyney as he left his room in the dead of night. ◆ Lynette

Elegance in the Shadows

◆ "Multi-Function Magic Assistant"

◆… pic.twitter.com/GFBXzExi4d — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 3, 2023

"Did you see that? As the dove emerged from the hat, the corner of Freminet's mouth turned up very slightly. Imagine how he'd react if we could find a way to make a whole flock of them fly out! After all, as his big brother, it's my duty to make him laugh."

— Lyney winked as he… pic.twitter.com/Hqc3WeUmpN — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 3, 2023

