Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.8 (Eula, Klee, Fontaine…)

Bienvenue à HoYoland

Cette nouvelle mise à jour sera placée sous le signe des parcs d’attractions puisque Klee et compagnie vont s’aventurer à Sumeru pour y établir une vraie petite fête foraine avec des montagnes russes.

Autrement dit, cette update ne comprendra aucune mission qui fera avancer l’histoire, ni aucun personnage inédit. Une mise à jour de transition avant le gros morceau que sera la version 4.0.

Les bannières de la version 3.8

Que des retours de personnages dans cette version 3.8, à commencer par Eula et Klee, qui seront les personnages 5 étoiles de la première phase de la mise à jour.

Pour la deuxième phase, qui viendra donc trois semaines après cette mise à jour, on retrouvera Kokomi et Nomade, qui seront les stars des bannières.

Les événements de la version 3.8

L’événement principal concernera le festival, où il faudra récolter de nombreux objets à travers Sumeru. On y trouvera un mini-jeu en mode 2D où il faudra accomplir des puzzles pour arriver au bout d’un parcours.

Mais le plus amusant sera de prendre un petit « tchou-tchou » pour se déplacer, une sorte de navette sur rails façon parc d’attractions. Un autre événement nous demandera de tirer sur des ballons comme dans toute bonne fête foraine, et un énième mini-jeu nous permettra de contrôler un petit animal flottant à travers un parcours.

On retrouvera aussi le traditionnel événement centré sur le combat, avec des vagues d’ennemis à combattre dans une arène spéciale, ainsi qu’un mini-jeu où il faut lancer un palet à la bonne distance pour gagner des points (presque de la pétanque en somme).

Tout ça, ce sera au cœur de l’activité principale de la version 3.8, mais on retrouvera aussi d’autres événements plus petits et traditionnels : un qui nous demandera de chercher des animaux ; un autre sur des combats ; un sur des mini-jeux de sports ; et un nouveau mode pour le jeu de cartes.

Deux nouveaux skins seront aussi ajoutés au jeu. Le premier concernera Klee, tandis que Kaeya aura aussi droit à son costume (en plus d’une escapade personnelle), qui sera offert en effectuant les différents événements. Un exemplaire du personnage de Layla sera aussi offert en récompense.

Nouvelles images de Fontaine

HoYoverse nous a bien offert un premier vrai aperçu pour la région de Fontaine, qui promet d’être assez massive. Cette région sera naturellement marquée par l’intégration de l’eau, avec des routes navales sur des aqueducs et une ville immense.

La plus grosse nouveauté viendra surtout du fait que l’on pourra visiter les fonds marins. Notre personnage pourra donc plonger pour explorer les environs sous l’eau, avec des trésors à trouver et des créatures qui pourront venir nous barrer la route. Le fonctionnement de tout cela est encore mystérieux, mais ce n’est l’affaire que de quelques semaines maintenant.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes à entrer rapidement en jeu pour gagner quelques récompenses :

QBQ2NH6DB4Z9

2SR3PY7CA52V

6A836GNUA52Z

Quand sortira la version 3.8 de Genshin Impact ?

La version 3.8 de Genshin Impact sera disponible dès le 5 juillet prochain, probablement aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, une maintenance aura lieu à cette période et vous recevrez des récompenses en guise de compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.