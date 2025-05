Surprise, The Sinking City Remastered est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS5 et Xbox Series

Genshin Impact : la version 5.7 se tease avec deux nouveaux personnages, Dahlia et Skirk

Enshrouded : la mise à jour Serviteurs des Ténèbres est disponible (nouveaux ennemis, quêtes et trésors…)

FBC: Firebreak (Remedy Entertainment) recrute pour une phase imminente de tests techniques

Maintenant que l’ultime patch pour Outer Wilds est disponible, Mobius Digital se tourne vers son prochain jeu

Premier coup d’œil sur l’extension Final Fantasy de Magic the Gathering

Switch 2 : La prochaine console de Nintendo disposera d’un nouveau système de recharge pour préserver la batterie

Intergalactic: The Heretic Prophet : Neil Druckmann a préparé Tati Gabrielle à ignorer la haine en ligne

Palworld : La mise à jour « Tides of Terraria », collaboration avec le jeu de Re-Logic, arrivera cet été

Clap de fin pour Roboquest qui cesse son développement, RyseUp Studios se tourne vers un autre projet

Xbox a cartonné en avril sur PlayStation et c’est Sony qui le dit

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. ajoute des versions consoles sans préciser de date et Virtua Fighter 6 annonce Wolf Hawkfield dans son roster

Ninja Theory viendrait de teaser son prochain jeu sur ses réseaux sociaux

Stellar Blade : Une fuite révèle une sortie PC pour le 11 juin, une Complete Edition arrivera le même jour sur PC et PS5

DOOM: The Dark Ages : La version physique fait parler car elle ne contiendrait quasiment aucune donnée

Des remasters ou portages de GTA IV et de Max Payne 3 pourraient voir le jour sur PS5 et Xbox Series

PIONER : premier avis après un raid endgame sur le MMO FPS post-apo

[MAJ] La vie de Moon Studios serait menacée et dépendrait des avis laissés sur No Rest for the Wicked, selon son PDG Thomas Mahler

The First Descendant annonce une collaboration avec NieR Automata et présente sa saison 3

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 mai (DOOM: The Dark Ages, Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune…)

F1 25 dévoile les notes de ses pilotes et il y en a quelques-unes qui sont difficiles à comprendre

Débrief’ : GTA 6 trailer, Death Stranding 2, Mafia The Old Country et Gears of War sur PS5

Dead by Daylight fête ses 9 ans en intégrant Five Nights at Freddy’s et The Witcher dans son univers