Gears 5 – L’opération 3 « Gridiron » se présente en vidéo

C’est à une semaine de sa sortie que l’opération 3 de Gears 5 nous lâche un trailer officiel via la chaine Youtube. Vous pourrez donc ainsi profiter dés le 31 mars d’un nouveau mode de jeu baptisé « Gridiron. »

Gears 5 étoffe son contenu

Ce mode de jeu marque le retour d’Augustus Cole et Clayton Carmine (pour l’équipe bleu) et de Queen Myrrah et le Garde theron (pour l’équipe rouge) dans les personnages jouables. Gridiron vous place dans un contexte 5 vs 5 avec un drapeau à capturer dans des rounds d’une durée de 2 minutes. Pour gagner, vous devrez capturer le drapeau et l’amenez jusqu’à la zone adverse sans vous faire tuer. Vous gagnerez différents points en fonction de la situation et la première équipe arrivée à 13 points remporte la partie. De nouvelles cartes seront également de la partie avec l’arrivée de la mythique « Canals », Panahu, Arena (2 vs 2) et Annex (2 vs 2).