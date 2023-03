Gears of War : Le film sur Netflix sera écrit par le scénariste du dernier film Dune

Avec le succès des dernières adaptations de jeu, que ce soit au cinéma ou à la télévision, il fallait s’attendre à ce que les projets se multiplient et Netflix n’allait pas se faire prier pour faire grossir son catalogue avec ce genre de productions. Le leader mondial de la SVOD a récemment fait savoir qu’il comptait lancer la production d’un film Gears of War, adapté de la célèbre licence de TPS de Microsoft. Un projet qui fait l’objet de rumeurs et de fantasmes depuis un bon moment, mais qui est maintenant réel et qui a déjà un scénariste dans ses rangs, qui n’est pas complétement inconnu.

Le scénariste de Dune prêt à retrouve Bautista ?

Jon Spaihts (Dune 1 and 2 and Doctor Strange) will adapt the iconic video game Gears of War into a live action feature film for Netflix! https://t.co/OHDAQUPm0l — Netflix (@netflix) March 21, 2023

Netflix a choisi d’annoncer qui serait chargé d’écrire les aventures de Marcus Fenix et sa bande sur le petit écran, et c’est donc Jon Spaihts qui est l’heureux élu. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sans doute certains des films auxquels il a participé.

On lui doit notamment le script du récent film Dune, réalisé par Denis Villeneuve, mais aussi celui du premier Doctor Strange. Des références qui peuvent donner envie, même si on remarquera qu’il est aussi à l’œuvre sur les films Prometheus, Passengers ou encore le dernier film La Momie, qui ont connu un peu plus de critiques.

On ne sait en revanche toujours pas quand ce Gears of War sortira, ni qui seront les interprètes principaux, même si Dave Bautista a depuis longtemps manifesté son intérêt pour en être la tête d’affiche.