Gears 6 sera le prochain jeu de The Coalition, le studio annule deux autres projets

Lorsque Microsoft a décidé de licencier des milliers d’employés, la branche Xbox a été durement touchée. On a pu le voir avec 343 Industries qui a été contraint de mettre à la porte près d’une centaine de personnes, mais l’hémorragie ne s’arrête pas là. Selon le journaliste Jeff Grubb, The Coalition, le studio à qui l’on doit la série des Gears, a lui aussi été touché par cette décision et a donc décidé de se recentrer sur sa licence fétiche, en annulant deux autres projets au passage.

La priorité donnée à Gears 6

Grubb a déclaré cela dans sa récente émission Game Mess Mornings (relayée par VGC), dans laquelle il revient sur la situation du studio et sur ses projets en cours. The Coalition a récemment fait parler de lui en agissant en tant que studio de support, que ce soit pour Halo Infinite ou State of Decay 3, mais on savait qu’il expérimentait également diverses choses sur l’Unreal Engine 5 pour travailler sur plusieurs jeux en simultané.

Selon le journaliste, ce n’est désormais plus le cas, puisque The Coalition aurait changé ses plans pour travailler uniquement sur Gears 6, en plus d’apporter son aide à d’autres équipes :

« Le studio va maintenant se concentrer entièrement sur Gears 6. Je le dis maintenant, mais il s’est probablement refocalisé sur Gears 6 au cours de l’année dernière, ce sera certainement son prochain jeu. »

Grubb affirme que deux projets en interne ont été annulés, dont au moins qui portait sur une nouvelle licence. Attendez-vous donc à entendre parler de Gears 6 et uniquement de ce projet lorsque le studio sera prêt à communiquer sur ses plans à venir.