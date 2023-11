Le co-créateur de Gears of War aimerait avoir un reboot de la série de la même manière que God of War

Cliff Bleszinski est prêt à retravailler sur la licence

Avec l’épisode sorti en 2018, la série God of War a effectué un virage majeur que certains qualifient de soft-reboot, en ne conservant que quelques éléments des précédents, jeux, à savoir Kratos et son histoire. C’est exactement ce dont la série Gears of War, du moins selon Cliff Bleszinski, qui en parle dans une interview avec Comic Book :

« Je pense que Gears a besoin d’un reboot, comme God of War, et je l’ai toujours dit, Phil Spencer a mon numéro, je suis heureux d’apporter mon aide. »

L’appel du pied a certainement été entendu mais pour le moment, The Coalition travaille déjà activement sur Gears 6 et ne devrait pas changer de trajectoire en plein milieu du développement. La licence Gears est aujourd’hui l’une des plus populaires du catalogue Xbox, même si elle n’a pas été mises sur le devant de la scène depuis plusieurs années. En février dernier, on apprenait que le studio avait annulé deux autres projets pour se concentrer sur ce sixième épisode, que l’on espère voir prochainement. Et après cela, un reboot ?