Gears 6 devrait être annoncé lors de la conférence annuelle de Xbox, qui se déroulera en juin

En janvier dernier, Xbox a quelque peu présenté son line-up concernant les grosses exclusivités à venir sur ses plateformes en 2024. Et si l’on s’attend à les revoir lors de la conférence annuelle du constructeur dans les prochaines semaines, on espère aussi que ce showcase nous réserver quelques surprises et annonces inédites, comme le prochain Gears, que l’on va nommer Gears 6 en attendant d’en savoir plus à son sujet.