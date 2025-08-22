Gear.Club Unlimited 3 : Le jeu de course arcade d’Eden Games et Nacon se dévoile à travers un premier trailer
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Si vous êtes friands des jeux de course, alors vous savez probablement déjà que Gear.Club Unlimited 3 est en développement chez le studio lyonnais Eden Games, et ce malgré un deuxième épisode qui avait eu beaucoup de mal à convaincre la critique et le public à sa sortie en 2018. Officialisé assez discrètement en mai dernier, ce troisième opus sera d’ailleurs édité par Nacon, et non Microids. Cependant, à part ça, les informations le concernant étaient particulièrement maigres. Tout du moins, c’était le cas jusqu’à hier. En effet, à l’occasion de la Gamescom 2025, l’éditeur français a partagé un premier trailer et quelques images de la production orientée arcade qui arrivera d’ici la fin de l’année sur PC et consoles.
Direction la Côte d’Azur et le Japon pour cet opus
S’il faudra attendre encore un peu pour avoir droit à de vraies séquences de gameplay, le titre sera l’itération la plus complète de la saga, notamment grâce à son mode Carrière et son roster qui devrait accueillir plus de 40 voitures sous licences. De plus, les différents circuits prévus au programme nous feront parcourir les routes ensoleillées de la Côte d’Azur, ainsi que les axes urbains et de montagne du Japon. Un mode de jeu inédit intitulé « Highway » sera également de la partie et promet de « maintenir les joueurs sur leurs gardes, entre circulation et pointe d’accélération ». Reste encore à savoir ce que ça signifie concrètement.
En attendant d’en voir et apprendre davantage, notez que Gear.Club Unlimited 3 sortira fin 2025 sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés