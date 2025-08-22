Gear.Club Unlimited 3 : Le jeu de course arcade d’Eden Games et Nacon se dévoile à travers un premier trailer

Direction la Côte d’Azur et le Japon pour cet opus

S’il faudra attendre encore un peu pour avoir droit à de vraies séquences de gameplay, le titre sera l’itération la plus complète de la saga, notamment grâce à son mode Carrière et son roster qui devrait accueillir plus de 40 voitures sous licences. De plus, les différents circuits prévus au programme nous feront parcourir les routes ensoleillées de la Côte d’Azur, ainsi que les axes urbains et de montagne du Japon. Un mode de jeu inédit intitulé « Highway » sera également de la partie et promet de « maintenir les joueurs sur leurs gardes, entre circulation et pointe d’accélération ». Reste encore à savoir ce que ça signifie concrètement.

En attendant d’en voir et apprendre davantage, notez que Gear.Club Unlimited 3 sortira fin 2025 sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.