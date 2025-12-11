Gear.Club Unlimited 3 : Le jeu de course arcade d’Eden Games et Nacon sortira le 19 février 2026 sur Nintendo Switch 2

Du gameplay et une édition Deluxe également dévoilés

Outre nous partager ces informations, les développeurs et l’éditeur tricolores ont saisi l’opportunité pour diffuser un trailer de gameplay présentant plus en détails les fonctionnalités et le contenu de leur production. Pour rappel, elle nous proposera de piloter plus de 40 voitures différentes et personnalisables sur une cinquantaine de tracés divers et variés prenant place sur la côte méditerranéenne française ou au Japon, une première pour la saga. A cette occasion, la Carrière nous plongera au cœur de la culture automobile nippone.

Concernant les autres modes de jeu, les courses classiques, les duels en 1v1 et les contre-la-montre feront leur retour, tandis que des événements inédits nous mettront au défi de foncer à plus de 300 km/h à travers la densité du trafic autoroutier. Du multijoueur local en écran partagé à deux joueurs/joueuses sera aussi de la partie.

Rendez-vous d’ici quelques semaines pour découvrir Gear.Club Unlimited 3 sur Nintendo Switch 2 et plus tard, en 2026, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si ça vous intéresse, notez que précommander le titre vous permettra d’obtenir la Honda S2000 GCU3 Edition et la BMW Z4 GCU3 Edition day one. Quant à l’édition Deluxe, elle contient un accès anticipé de trois jours à l’expérience, un « DLC » intégrant trois bolides (la Bugatti Mistral, la Nissan GTR R-35 Nismo et la Nissan 370Z Nismo), un pack cosmétique et plusieurs avantages in-game (GCU dollars, ressources, ingénieurs, etc.)