Gamescom : La conférence d’ouverture accueillera Genshin Impact, TMNT Shredder’s Revenge, Sifu et d’autres

La Gamescom va officiellement ouvrir ses portes cette semaine, et la conférence d’ouverture Opening Night Live va démarrer les hostilités dès ce mercredi. L’émission présentée par Geoff Keighley aura droit à ses fameux World Premiere, et comme il ne peut s’empêcher de teaser un peu tout cela, le présentateur nous a déjà confirmé la présence de nombreux jeux au programme de la soirée.

Des jeux déjà confirmés

On commence donc par Genshin Impact, qui est assez peu présent dans les conférences traditionnelles, mais qui fera un tour du côté de la cérémonie pour une présentation spéciale.

Trois scénarios se dessinent ici pour le jeu. Soit il revient simplement pour nous rappeler l’arrivée prochaine de la version 2.1, ce qui est le plus probable, soit c’est Aloy de Horizon Zero Dawn qui sera mise en avant dans une vidéo spéciale, étant donné que le personnage arrivera aussi lors de la 2.1 dans le jeu. Enfin, on peut aussi supposer que le jeu nous montre enfin sa version Switch, alors que l’on s’approche de son premier anniversaire, mais cela reste l’hypothèse la moins probable.

Vient ensuite Super Monkey Ball: Banana Mania, qui nous présentera le prochain guest à rejoindre le jeu. On a déjà eu la confirmation que Sonic ou encore Kazuma Kiryu étaient dans le jeu, et on a hâte de voir qui sera le prochain invité.

On termine en célébrant les jeux français, puisque Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et Sifu seront présents, histoire d’ajouter un peu de bagarre à tout ça. On devrait voir plus de gameplay pour les deux titres, avec espérons-le plus d’informations sur la sortie du jeu Tortues Ninja, sachant que Sifu a déjà annoncé sortir au début d’année 2022.