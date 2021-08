Genshin Impact : Tout savoir sur la version 2.1 (Baal, Aloy, Signora, nouvelles îles…)

Comme prévu, miHoYo a présenté la version 2.1 de Genshin Impact lors d’un stream événement qui nous dévoilait les nouveautés à venir. Et puisque le jeu fête son premier anniversaire en septembre, le studio nous a préparé une mise à jour massive. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.1 de Genshin Impact.

Les nouveaux personnages jouables

Cette nouvelle mise à jour commencera par accueillir trois nouveaux personnages, dont on connaissait déjà l’existence. La Raiden Shogun (Baal) sera bien la première 5 étoiles de cette version 2.1.

Il s’agira d’un personnage Electro maniant une lance, et qui pourra brièvement faire appel à une épée avec son éveil élémentaire pour enchaîner quelques combos. Elle sera accompagnée par Sara sur la même bannière, qui sera une archère Electro 4 étoiles.

Sur la deuxième bannière, c’est donc Kokomi, un personnage 5 étoiles Hydro avec un tome qui sera au centre des attentions. Vous savez donc désormais sur quelle bannière vous pourrez éventuellement dépenser vos primo-gemmes.

De plus, Aloy, du jeu Horizon Zero Dawn, sera bien disponible gratuitement dès le 1er septembre sur PlayStation. Elle sera bien une archère 5 étoiles Cryo, et sera disponible pour les autres versions dès la 2.2

Nouvelles zones et boss inédits

Comme on pouvait s’y attendre, deux nouvelles îles d’Inazuma seront désormais accessibles. Une première île qui semble servir de base pour l’armée de Kokomi, tandis que la deuxième représente le volcan Electro que l’on peut voir au loin sur la carte, et que l’on a déjà vu dans des artworks. Qui dit nouvelles îles dit également nouveaux matériaux, notamment pour faire progresser Baal, ou même des Electroculus.

On aura également droit à un nouveau boss de monde, qui n’est autre que la charismatique Signora de l’organisation des Fatui. On l’avait déjà aperçue en jeu, et la voici maintenant au coeur de l’histoire d’Inazuma, avec un combat de boss inédit qui semble spectaculaire.

Par ailleurs, le trailer que l’on peut voir semble nous montrer que l’histoire avancera beaucoup, avec un nouveau duel entre Baal et notre personnage, ainsi que le retour d’un Fatui très attendu par les fans du jeu (on vous laisse y découvrir en vidéo).

Un nouveau Hypostase Hydro sera de la partie, certainement pour les matériaux de Kokomi, et un boss inédit Electro sera présent, probablement pour les matériaux de Baal.

Des récompenses et un système de pêche

Enfin, un festival pour fêter l’anniversaire du jeu aura lieu à Liyue, le Festival de désilune. La ville sera redécorée pour l’occasion, et de nouvelles activités seront disponibles, comme des chasses aux trésors avec des récompenses à la clé, comme une épée à deux mains en forme de poisson géant « Illustre seigneur des mers ».

Par ailleurs, cette arme tease l’une des nouveautés de cette version 2.1, l’arrivée de la pêche. Il sera donc possible d’aller pêcher des poissons pour ensuite obtenir des récompenses. Un bonus de connexion sera également disponible offrant jusqu’à 10 voeux gratuits.

Les codes primo-gemmes gratuits

On a maintenant l’habitude, miHoYo offre des codes pour obtenir des primo-gemmes durant les lives spéciaux présentant les nouvelles mises à jour. Il est donc possible d’obtenir en tout 300 primo-gemmes et d’autres récompenses en entrant les codes suivants :

DSPVUN2BKH5M

CB7UU6KT2H59

NTPVU7JTJYPD

Quand la mise à jour 2.1 sera t-elle disponible ?

Cette mise à jour 2.1 sera disponible dès le 1er septembre 2021, probablement très tôt dès le matin, vers 4 heures. Comme d’habitude, il faut s’attendre à ce que cette mise à jour nous offre environ 600 primo-gemme dès que la maintenance sera terminée.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.