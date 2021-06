Super Monkey Ball: Banana Mania

Super Monkey Ball : Banana Mania est la compilation haute définition de trois jeux connus de la licence : Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 et Super Monkey Ball Deluxe. Cette édition a été annoncée à l'occasion des 20 ans de la série et comprend 300 labyrinthes qui ont été refaçonnés ainsi que 12 mini-jeux. On dénote aussi l'arrivée de personnages inédits, un mode coopératif en local jusqu'à quatre joueurs et la présence de défis et d'un classement en ligne.