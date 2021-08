Sonic et Tails s’invitent dans Super Monkey Ball: Banana Mania

Super Monkey Ball: Banana Mania compte bien aller puiser du côté de la nostalgie des fans de Sega. Après avoir annoncé que Beat de Jet Set Radio serait présent au casting du jeu, c’est au tour de la mascotte de l’éditeur, accompagnée par son compagnon le plus fidèle, de dévoiler sa présence dans le titre.

Super Monkey Ball: Sega Mania

Super Monkey Ball: Banana Mania nous permettra donc de jouer en compagnie de Sonic et Tails, et ce dans tous les niveaux du jeu. Et bonne nouvelle, il ne s’agira pas de DLC à acheter à part, car ces personnages pourront bien être débloqués gratuitement dans le jeu, à l’ancienne on a envie de dire.

Super Monkey Ball: Banana Mania sortira le 5 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.