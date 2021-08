Super Monkey Ball Banana Mania accueille Kazuma Kiryu de la série Yakuza

Sega a décidément envie de fêter le 20ème anniversaire de Super Monkey Ball de la meilleure manière possible. Super Monkey Ball Banana Mania nous permettra déjà de contrôler Sonic et Tails en tant que personnage bonus dans le jeu, mais c’est désormais au tour d’un autre personnage culte de l’éditeur d’entrer en piste, à savoir Kazuma Kiryu.

Le héros des premiers Yakuza sera donc jouable et entrera dans la bulle pour parcourir les différents niveaux du jeu. Comme pour Sonic et Tails, ce personnage sera accessible gratuitement pour tout le monde et sera à débloquer en jeu.

On peut maintenant espérer que d’autres personnages Sega soient présents dans le casting, avec peut-être la présence de Ryo Hazuki de Shenmue, qui sait ?

Super Monkey Ball: Banana Mania sortira le 5 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.