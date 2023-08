Alan Wake II braque les projecteurs sur son protagoniste dans un nouveau trailer

Alan in the Dark

Si l’on savait par avance que le jeu de Remedy ferait une apparition lors de l’opening de la Gamescom, nous ne pouvions guère deviner de quoi il en retournerait. Finalement, pas de grosse annonce pour Alan Wake II, pas de grosse séquence de gameplay non plus, mais un simple trailer mettant l’accent sur l’ambiance résolument sombre de ce nouvel épisode. Une suite directe qui proposera d’incarner deux protagonistes distincts, évoluant dans deux univers à part, et vivant des aventures bien différentes.

Jusqu’ici, nous avions principalement eu droit à des informations concernant Saga, la nouvelle héroïne. Membre du FBI, elle enquête à propos d’une série de meurtres, et sera amenée à orienter son investigation vers le travail de ce cher Alan Wake. Si l’on en croit les images diffusées ce soir, l’écrivain américain est présent à deux endroits en simultané : le vrai monde, où il est interrogé par Saga et son coéquipier (incarné par Sam Lake), et la Dark Place, un monde parallèle où ses cauchemars et écrits prennent vie.

Et cette fameuse Dark Place ne semble lui laisser aucun répit. Il y est tantôt torturé par un présentateur TV qui explique face caméra le pitch d’un roman, dans lequel un auteur « fictif » nommé Alan Wake cherche à tout prix à remettre la main sur le manuscrit d’un ouvrage écrit par ses soins ; tantôt pris en chasse par des humains possédés par les ombres, dans une sorte de réplique étrange d’un New York vidé de toute vie pacifique. Un programme qui annonce de très mauvais moments à venir pour l’écrivain, déjà bien tourmenté dans le précédent volet.

Le trailer s’achevait sur les bonus de précommande du jeu dans sa version Deluxe, pouvant se résumer en une poignée de skins pour les armes, et de cosmétiques pour les protagonistes. Pour rappel, Alan Wake II a été repoussé de quelques jours. Il se rapproche encore un peu plus de Halloween (comme c’est judicieux), avec une sortie passant du 17 au 27 octobre 2023. Il sera disponible sur PC, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pas de version old gen à prévoir donc.