Stormgate

Stormgate est un jeu de stratégie en temps réel free-to-play solo, coopératif et multijoueur développé et édité par Frost Giant Studios. Conçu sous Unreal Engine 5 par une équipe composée d'anciens développeurs de Warcraft III et StarCraft II, ce titre nous emmène plusieurs centaines d'années dans le futur après que des envahisseurs extraterrestres ont jailli des Stormgates pour prendre possession de la planète Terre.