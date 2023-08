Nightingale : le jeu de survie des anciens de Bioware sortira en accès anticipé le 22 février

Un futur gros jeu de survie

Composé d’anciens membres du studio Bioware (Mass Effect, Dragon Age), Inflexion Games a de grandes ambitions pour son jeu de survie bac à sable Nightingale. Pour rappel, le jeu nous propose d’incarner des Monderrants, des voyageurs qui vont créer leurs propres histoires en franchissant des portails arcaniques afin d’atteindre différents mondes fantastiques générés de manière procédurale. En plus de promettre de jolis graphismes sous Unreal Engine 5, la direction artistique mettra en avant un univers gaslamp fantasy se déroulant à l’époque victorienne.

Si vous voulez plus de détails sur ce que l’on sait déjà, on vous conseille notre vidéo récapitulative qui vous explique tout ça en détails. À l’occasion de l’ouverture de la Gamescom 2023, l’Opening Night Live a diffusé un nouveau trailer du titre pour accompagner l’annonce de la date de l’accès anticipé sur Steam et Epic Games Store. Rendez-vous donc le 22 février 2024 pour mettre la main dessus. Comme le précise Aaaryn Fynn (directeur général d’Inflexion Games), cette date est légèrement plus tardive que celle initialement prévue :

« Après des années de travail acharné, notre équipe a le plaisir d’annoncer que Nightingale entrera en accès anticipé le 22 février 2024. C’est quelques mois plus tard que la date précédemment annoncée, mais notre studio est attaché à la qualité et nous prenons très au sérieux la satisfaction de nos joueurs. Nous voulons nous assurer que le jeu réponde aux attentes de notre communauté, qui a joué un rôle essentiel dans le développement du jeu jusqu’à présent. Nous nous efforçons de faire en sorte que Nightingale ne réponde pas seulement à notre vision, mais que le jeu devienne également un lieu précieux que nos joueurs pourront explorer et découvrir avec leurs amis pendant de nombreuses années »

Comme beaucoup d’autres jeux, cette période d’accès anticipé permettra aux développeurs de peaufiner le jeu et d’ajouter du contenu au fur et à mesure, jusqu’à la sortie définitive qui n’a pas encore été annoncée.