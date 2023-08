The First Descendant présente son univers avec un nouveau trailer

Le lore présenté

Les coréens de Nexon et Nexon Games viennent de sortir une nouvelle vidéo qui dévoile l’univers de The First Descendant. Elle s’accompagne de séquences de gameplay sous Unreal Engine 5.2 qui reste toujours très flatteuse pour la rétine. Pour rappel, le titre vous place dans la peau d’un « Descendant » (« Légataires » en français) dont la mission est de repousser des envahisseurs Vulgus, une race extraterrestre qui menace l’humanité et le continent d’Ingris.

Ce nouvel aperçu nous rappelle également qu’un bêta arrive très bientôt sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC : plus exactement, celle-ci sera disponible du 19 au 25 septembre, aussi bien sur PC, PlayStation et Xbox avec la présence du cross-play entre toutes les plateformes. Pour savoir comment participer, on vous l’expliquait dans un précédent article où l’on vous disait comment accéder à la bêta.