Killing Floor 3 annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series avec un premier trailer bien sanglant

Killing Fort revient plus fort

Après un premier volet sorti en 2009 et un second paru en 2016, la franchise Killing Floor revient pour un troisième épisode, toujours chapeauté par les p’tits gars de Tripwire Interactive. Il faut dire que la licence profite d’une excellente aura et a été un vrai succès pour le studio. On a ainsi pu découvrir une première bande-annonce, qui, malheureusement, ne nous apprend pas grand chose. Mais on reste tout de même satisfait d’avoir la confirmation d’un nouveau volet, n’est-ce pas ?

On retient tout de même que l’esprit de la série semble bien perdurer ici, avec une action bien nerveuse, des monstruosités à combattre et des joutes bien sanglantes. Il faudra cependant se contenter de ça et retenir qu’il est en développement pour une sortie à une date encore inconnue. Il arrivera sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series.