Little Nightmares III profite de la Gamescom pour s’annoncer

Nouvel opus, nouvelle dimension

S’il ne s’agit clairement pas de la plus grosse information de la soirée, il faut reconnaître que Bandai Namco a néanmoins annoncé du lourd pour les fans de la série Little Nightmares. Auparavant développée par Tarsier, la franchise s’offre un troisième épisode, cette fois réalisé par le studio Supermassive Games. Une entreprise que l’on connait pour ses jeux d’horreur, notamment Until Dawn et The Quarry, brillant jusque là par son amour des ambiances viscérales. Et ça tombe bien…

Parce que Little Nighmares III ne compte pas démériter en terme d’ambiance face à ses deux prédécesseurs. Il sera question d’y incarner non pas un, mais bien deux personnages : Low et Alone. Deux enfants, bien entendu, comme dans les précédents jeux de la série, qui auront chacun leurs spécificités. Ainsi, l’un sera par exemple armé d’un arc, tandis que l’autre pourra se servir de sa clé anglaise. L’idée étant, une nouvelle fois, de démêler différents puzzles, dans le but de s’échapper d’un tout nouveau monde : The Spiral.

Un environnement qui semble, au vu du trailer que vous trouverez ci-dessous, délaisser les sombres et moites couloirs pour une ambiance plus désertique, dans laquelle les joueurs devront se défendre, mais surtout se cacher, face à une toute nouvelle engeance. Mais la grosse info, c’est surtout la toute nouvelle dimension coopérative proposée par ce nouvel épisode. Little Nightmares III pourra être entièrement fait en solo, avec une IA prenant les commandes du second personnage. Mais il sera aussi possible de jouer en ligne avec un ami.

Rien n’a été annoncé concernant un potentiel matchmaking avec des joueurs inconnus, et il n’a pas non plus été évoqué la possibilité de jouer à deux sur le même écran, depuis le même canapé… Il va donc falloir prendre son mal en patience. D’autant que le titre n’a pas encore de date de sortie. On sait néanmoins qu’il devrait débarquer en 2024, en exclusivité sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La bonne nouvelle pour les fans, c’est qu’un podcast en six épisodes et entièrement gratuit, réalisé par les développeurs, débute dès ce soir sur la chaîne YouTube de Bandai Namco.