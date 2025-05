Frostpunk 2 : Le city-builder axé survie de 11 bit studios détaille sa première mise à jour de contenu majeure

Un contenu gratuit disponible dès maintenant

Pour commencer, une carte inédite, « The Pit », a été ajoutée au « Bâtisseur d’Utopie », le mode bac à sable de la production. Considérée comme grande et prenant place sur un terrain montagneux accidenté, elle promet de nous offrir de nouveaux défis à relever en matière d’urbanisation. Des événements narratifs supplémentaires, sobrement baptisés « Tales from the Frostland », ont également été intégrés. En parvenant à atteindre les objectifs qu’ils nous fixeront, nous débloquerons l’accès à des monuments spécifiques pour « décorer » la Nouvelle-Londres. Attention cependant, les développeurs nous préviennent qu’échouer provoquera automatiquement la fin de la partie !

Autres ajouts au programme : le retour du mode « Sérénité », dans le but de profiter d’une expérience de jeu plus « chill » et posée (météo moins capricieuse, ressources plus abondantes, « Enfers Blancs » plus courts…), une interface repensée, afin que nous puissions modifier la température de chaque district individuellement, des technologies, bâtiments et lois inédit(e)s, retravaillé(e)s ou ajusté(e)s, ainsi que des améliorations visuelles diverses et variées. Pour les moddeurs en herbe, le Frostkit sort aussi de sa phase bêta et passe en version 1.0 pour l’occasion. La liste complète des modifications apportées par 11 bit studios est consultable sur Steam.

Frostpunk 2 est disponible sur PC via Steam, GOG, l’Epic Games Store et le Xbox Game Pass. Pour rappel, il débarquera cet été sur PlayStation 5 et Xbox Series. Quant à ses DLC, « Spectrum » arrivera cet automne tandis que « Aurora » et le dernier, qui n’a pas encore de nom, seront normalement déployés respectivement d’ici fin 2025 et en 2026. Bref, tout semble prévu pour nous faire patienter gentiment jusqu’au lancement de Frostpunk: 1886, la version revisitée et modernisée du premier opus de la franchise sous Unreal Engine 5, en 2027.