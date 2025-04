Avec Frostpunk 1886, 11 bit studios offre une réinvention du premier Frostpunk sur Unreal Engine 5

Le studio remet de l’Ordre dans son premier jeu

11 bit studios veut capitaliser sur sa licence Frostpunk et c’est en regardant dans le rétroviseur qu’il pense en tirer le plus de bénéfices. Frostpunk 1886 n’est pas directement décrit comme un remake du premier épisode, mais c’est tout comme. Le studio évoque plutôt une revisite, ou une réinvention du premier jeu qui laisserait tomber le moteur maison (Liquid Engine) pour embrasser l’Unreal Engine 5.

Et s’il ne parle pas vraiment de remake, c’est parce qu’il sera possible de découvrir quelques éléments inédits ici, comme des mécaniques inédites et des lois supplémentaires qui viendront enrichir l’expérience de jeu, tout en apportant un peu de fraîcheur (au cas où il en manquait). Cela permettra aussi d’intégrer un support officiel pour les mods, tout en laissant la place à de futurs DLC, étant donné que ce moteur est plus malléable.

Mais il faudra encore patienter un moment pour découvrir cette nouvelle version, dont le développement n’a commencé qu’au tout début de cette année. Frostpunk 1886 ne devrait en effet pas sortir avant 2027, et est pour l’instant uniquement prévu sur PC via Steam.