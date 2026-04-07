Frostpunk 2 aura droit à un nouveau DLC tandis que le premier jeu débarque sur Switch

La chaleur s’invite dans Frostpunk 2

Si vous n’avez pas encore joué au premier Frostpunk, un nouveau portage viendra peut-être vous pousser à l’achat. Le jeu arrivera prochainement sur la première Nintendo Switch. Malheureusement, on ne sait pas exactement quand, étant donné que le studio n’a encore précisé aucune date de sortie pour cette nouvelle version.

Frostpunk 2 a aussi droit à un peu d’amour puisqu’il s’apprête à recevoir son deuxième DLC, qui nous est présenté ici avec une première bande-annonce. Nommé Breach of Trust, il nous fera quelque peu oublier le froid glacial pour un environnement plus volcanique, ce qui aura naturellement de grandes conséquences sur votre ville.

Une bêta fermée est déjà prévue pour le jeu (vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour y participer) sans que l’on sache quand elle sera disponible, contrairement au DLC en lui-même qui est prévu pour le 23 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez d’ailleurs que ce ne sera pas le seul DLC prévu cette année, et qu’un autre nommé Surge sortira courant 2026.