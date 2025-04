Un nouveau projet dans l’univers de Frostpunk devrait voir le jour d’ici 2027

11 bit studios travaille aussi sur une autre licence

Si le studio ne peut pas encore vraiment dire de quoi il s’agit, il est bien au travail sur un autre projet Frostpunk qui devrait sortir d’ici 2027 (et on parlera de projet plutôt que de jeu, étant donné qu’il peut s’agir d’une extension). On imagine qu’il ne s’agit pas de Frostpunk 3, puisque l’annonce de ce projet sera faite d’ici deux semaines si l’on en croit Przemysław Marszał, PDG de 11 bit studios, interrogé à ce sujet par Eurogamer :

« Nous croyons profondément en Frostpunk. Nous croyons profondément en cette licence. Nous croyons profondément en cette fantasy. Je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais je peux vous dire que dans deux semaines environ, vous entendrez parler de quelque chose, donc c’est très bientôt. Nous croyons profondément en cette licence et nous allons certainement continuer de travailler dessus. »

En plus des versions consoles de Frostpunk 2, de ses DLC et ses patchs, il y a donc plus de projets Frostpunk dans les tuyaux. Mais le studio ne se concentre pas que sur ça. Malgré l’annulation d’un jeu il y a peu, 11 bit studios développe d’autres licences à l’image du prochain The Alters. Et il en reste encore une autre dans les cartons, même si le PDG ne veut encore rien dit à propos de ce jeu mystérieux, qui sera a priori une nouvelle licence. Celle-ci devrait certainement être révélée un peu plus tard que le prochain projet Frostpunk.