Frostpunk 2 : Les versions PS5 et Xbox Series du city-builder axé survie de 11 bit studios sortiront en 2025

Une mise à jour de contenu gratuite et deux DLC sont aussi prévus

En plus de partager cette information, la feuille de route nous permet de constater qu’une mise à jour de contenu majeure gratuite et deux DLC payants sont également prévus pour 2025. Programmé plutôt en début d’année à priori, le patch devrait inclure des ajouts qui « enrichiront et feront évoluer notre expérience de manière notable », sans plus de précisions pour le moment.

Quant aux extensions ayant pour noms de code « Spectrum » et « Aurora », elles n’arriveront qu’après le lancement des versions consoles et « apporteront de nouvelles dimensions à l’univers impitoyable » de la production. Il faudra sans doute patienter jusqu’à la date du 24 avril mise en avant sur la roadmap pour en apprendre davantage. Pour rappel, un troisième et normalement dernier DLC est aussi dans les cartons des développeurs mais il ne faut pas espérer y avoir accès avant 2026 au mieux.

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve la suite du support de Frostpunk 2, avec notamment sa sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que celle de ses premiers contenus additionnels. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, n’hésitez pas à consulter notre test publié en marge de son lancement.