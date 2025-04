FragPunk : L’autre hero-shooter édité par NetEase sortira sur PS5 et Xbox Series fin avril

Second départ pour le jeu

Lancé le 6 mars dernier sur PC, FragPunk a démarré correctement avec des chiffres qui n’impressionnent pas pour le genre, mais qui restent pour le moment assez satisfaisants pour son studio et pour l’éditeur NetEase (qui lui offre une concurrence maison avec un autre hero-shooter, Marvel Rivals).

Les versions PS5 et Xbox Series pourraient venir booster tout ça. FragPunk sera en effet disponible en free-to-play dès le 29 avril sur PS5 et Xbox Series, et pour se faire pardonner de ce retard, Bad Guitar Studios offrira quelques récompenses à la communauté console. C’est-à-dire tout ce qui pouvait être gagné durant les événements qui ont été lancées sur PC avant cette date, depuis le début de la saison 1 donc. Et pour celles et ceux qui sont passés à la caisse sur ces versions PS5 et Xbox avec un pack payants, d’autres cadeaux de dédommagement sont également prévus.

Pour rappel, FragPunk est cross-play et cross-progression, ce qui veut dire que vous pourrez reprendre votre compte peu importe la plateforme. Cette version console embarquera également un support manette amélioré avec de l’aide à la visée et des contrôles retravaillés.