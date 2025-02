FragPunk : L’autre hero-shooter de NetEase dévoile le contenu de sa première saison

Un lancement bien fourni

FragPunk devrait séduire une autre frange des amateurs de shooters avec une vue FPS et un gameplay nettement plus nerveux. Il aura surtout la particularité de nous laisser utiliser des cartes qui vont agir en tant que modificateurs pour changer les règles des matchs à la volée, comme de créer des trous noirs sur le terrain ou de modifier la vitesse des projectiles. Au lancement, on retrouvera ainsi 150 cartes différentes dont 80 totalement inédites jamais révélées, de quoi ajouter une certaine rejouabilité au concept.

On retrouvera également plusieurs modes, à savoir :

Shard Clash (mode compétitif de base)

Outbreak (sorte de mode Zombies)

One Shot (pour tuer les ennemis en une touche)

Sniper Death Match (avec que des snipers)

Melee Death Match (seuls les couteaux sont autorisés)

Et d’autres…

On ne retrouvera en revanche que 13 personnages au lancement, dont Chum, un robot dévoilé aujourd’hui, avec 7 maps principales. Toutes celles et ceux qui débuteront l’aventure à l’ouverture des serveurs auront droit à des skins en plus façon porcelaine, de la monnaie in-game, des stickers et de pendentifs à accrocher sur les armes. On apprend par la même occasion que chaque saison devrait durer 4 mois, mais elles seront divisées en deux parties avec des nouveautés prévues pour tous les deux mois donc.

FragPunk sera disponible en free-to-play dès le 6 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.