FragPunk retarde la sortie de ses versions consoles, deux jours avant le lancement

Un problème technique rencontré à la dernière minute

C’est au dernier moment que le studio a noté un problème technique majeur sur les versions consoles de FragPunk. Il a donc pris une décision radicale en décidant de retarder la sortie de ces versions, sans toucher à celle sur PC :

« Depuis l’annonce du jeu, votre enthousiasme est véritablement inspirant et nous savons à quel point vous avez hâte de vous lancer dans la bataille sur Xbox et PlayStation. Nous souhaitons toutefois être totalement transparents avec vous : lors du processus de test de conformité sur consoles, nous avons rencontré des défis techniques inattendus en matière d’optimisation et de portage. Plutôt que de précipiter la sortie de ces versions console et de fournir une expérience utilisateur potentiellement médiocre, nous avons pris la décision difficile de retarder le lancement des versions console afin de garantir aux joueurs une expérience comparable à celle sur PC. »

Aucune autre période de sortie n’est donnée pour le moment, mais le studio promet une compensation pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Même s’il est un free-to-play, il était possible de précommander FragPunk pour recevoir des bonus in-game au lancement pour une valeur d’une dizaine d’euros/dollars. Le studio et NetEase s’engagent maintenant à rembourser les précommandes et à offrir ce contenu gratuitement aux personnes touchées.

FragPunk est toujours prévu sur PC ce 6 mars.