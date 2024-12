FragPunk : Le hero-shooter en 5c5 avec des cartes sortira le 6 mars 2025 et confirme sa version PS5

Juste avant le printemps

Chapeauté par le studio Bad Guitar Studio et repéré par le géant NetEase Games, FragPunk est un hero-shooter en 5 contre 5 dévoilé il y a déjà plusieurs mois. Le titre a profité des Game Awards 2024 pour lever le voile sur sa date de sortie. Certes, notre article tombe (un peu) en retard, mais vous pouvez désormais prendre votre agenda pour le mois de mars prochain.

On avait pu l’essayer pendant la Gamescom et l’expérience nous avait plutôt convaincu : malgré qu’il s’agisse d’un énième jeu de tir multijoueur, FragPunk tente de se distinguer avec son système de cartes de pouvoir permettant de modifier les règles de chaque manche. Ces cartes offrent une variété d’effets, tels que l’augmentation de la hauteur des sauts, l’inversion des rôles entre attaquants et défenseurs, ou encore l’enveloppement des balles de flammes ou d’éclairs en chaîne. Une mécanique qui apporte un petit côté aléatoire aux affrontements et va donc apporter de la rejouabilité. C’es sans oublier ses parties rapides, avec un Time to Kill relativement court et sa douzaine de héros disponibles au lancement, chacun ayant des capacités différentes.

FragPunk sera disponible en free-to-play à partir du 6 mars 2025 sur PC, Xbox Series X|S mais aussi sur PS5, cette dernière ayant été confirmée avec la date de sortie. Le cross-play sera aussi de la partie.