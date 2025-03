Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 mars 2025 à ne pas manquer (Two Point Museum, Split Fiction…)

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 mars

Cette semaine, il y aura de quoi faire. Surtout lors de ce jeudi 6 mars qui signe sans doute l’une des plus grosses journées de l’année avec quelques sorties à ne pas manquer, la première étant Split Fiction, le nouveau jeu du studio derrière le phénomène It Takes Two. On notera aussi le retour de la saga culte qu’est Suikoden, tandis que dès demain, il sera possible de gérer notre propre musée avec Two Point Museum.

En attendant le calendrier complet du mois de mars, voici les sorties majeures à ne pas manquer en cette semaine du 3 mars 2025 :

4 mars

5 mars

Morkull Ragast’s Rage (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

6 mars

7 mars

Sugardew Island: Your Cozy Farm Shop (PC – accès anticipé)

Vous retrouverez (très) prochainement les tests de Split Fiction, et Two Point Museum sur le site, tandis que notre aperçu de Dragonkin: The Banished est quant à lui déjà disponible.