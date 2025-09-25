Xbox annonce Forza Horizon 6, direction le Japon pour ce nouvel épisode qui sortira aussi sur PS5

Premiers détails sur ce nouvel épisode

C’est l’annonce qui a permis à cet interminable showcase Xbox de se conclure. Les fuites autour de Forza Horizon 6 avait déjà un peu vendu la mèche, mais cette fois-ci, c’est officiel. Le jeu a été teasé dans une première vidéo qui ne montre malheureusement pas l’ombre d’une voiture, et se contente de faire le tour de plaques d’immatriculation pour rappeler dans quels pays la saga s’est aventurée autrefois. Le tout se termine évidemment par le Japon, qui servira de cadre à ce nouvel épisode.

Don Arceta, directeur artistique de Playground Games, explique chez Xbox Wire pourquoi le Japon était le pays idéal pour ce Forza Horizon 6 :

« Le Japon est depuis longtemps une priorité pour les fans d’Horizon, et nous sommes ravis de pouvoir enfin proposer ce lieu tant attendu aux joueurs de Forza Horizon 6. Le Japon possède une culture unique – de l’automobile à la musique en passant par la mode – qui en fait un lieu idéal pour le prochain univers Horizon. Comme pour tout jeu Horizon, nous tenons à rendre justice au pays en termes de représentation authentique et de jouabilité en monde ouvert – et c’est le moment idéal pour concrétiser pleinement cet objectif pour les joueurs. »

Cette vidéo ne montre malheureusement rien du jeu en lui-même, et le studio ne veut pas trop donner de détails pour le moment. Même pas sur les lieux que l’on sera amenés à visiter, même si on nous en donne une vague idée :

« Bien que nous n’annoncions pas beaucoup de détails pour le moment, nous sommes impatients de montrer aux fans toute la beauté – naturelle et urbaine – du Japon. Des néons et des gratte-ciels de Tokyo – l’un de nos environnements les plus détaillés et les plus complexes à ce jour – à la sérénité et à la beauté naturelle des zones rurales et montagneuses du Japon, nous sommes convaincus que les joueurs seront époustouflés par le monde ouvert du Japon que nous avons créé. Et même si nous ne cherchons pas nécessairement à recréer le Japon et ses environnements à l’identique, notre objectif a toujours été de capturer l’essence culturelle unique du pays et de la restituer de la manière la plus Horizon possible. »

On nous confirme tout de même que le système de changement de saisons sera bien présent, et de manière plus poussé que jamais :

« L’équipe a également réussi à créer un système où les changements saisonniers influencent véritablement le monde – comment le printemps, l’été, l’automne et l’hiver modifient subtilement le ton, l’activité et le son. L’équipe est également très fière de l’attention portée aux détails du quotidien : un son d’ambiance, comme les carillons de gare ou les carillons d’été, qui vous situent instantanément sans légende. Ce sont des choix discrets, mais qui sont porteurs d’une grande vérité. »

Et maintenant, il faudra attendre le début d’année 2026 pour en savoir davantage. La sortie est pour l’instant fixée à l’année prochaine sur PC et Xbox Series, notamment via le Xbox Game Pass, mais pas que. Désormais, Xbox ne veut plus faire semblant d’avoir trop d’exclusivités sur sa plateforme, et confirme d’ores et déjà qu’une version PS5 est en route. Celle-ci arrivera simplement avec un peu de retard par rapport aux autres. À voir si elle aussi sortira en 2026 donc.