Forza Horizon 6 nous offre 9 minutes de virée japonaise à bord d’une Saleen S7

Un avant-goût du Japon version Forza

Le gros atout de ce Forza Horizon 6 est affiché depuis son annonce : traverser les paysages japonais à bord d’une ribambelle de voitures et avec le gameplay si soigné de Playground Games. Via 10 minutes de gameplay, on enfile sa ceinture et on savoure une première virée bordé par le seul bruit du moteur.

D’abord en pleine campagne nippone, la séquence nous amène rapidement en territoire urbain et une version à échelle réduite de Tokyo, à bord de la supercar Saleen S7.

Le temps d’un petit tour en centre-ville puis en prenant les grands axes routiers, on profite de la capitale avant de repartir vers la campagne et la découverte des régions d’Ito et d’Hokubu. C’est très beau, et ça donne envie de sillonner ces routes qui ont assurément encore beaucoup à montrer.

Forza Horizon 6 fera crisser les pneus le 19 mai sur PC et Xbox Series (et via le Game Pass Ultimate), puis plus tard en 2026 sur PS5.