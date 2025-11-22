Fortnite x Stranger Things : Le monde à l’envers prend le contrôle du mode Blitz et lance un nouveau pack de cosmétiques

Si vous ne connaissez pas le mode Blitz, il s’agit d’un mode plus rapide que le Battle Royale classique de Fortnite, sur une carte assez petite, où seulement 32 joueurs et joueuses s’affrontent. En général, les parties durent entre cinq et dix minutes et proposent des affrontements dynamiques et musclés. À l’occasion de la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things, le mode Blitz se met donc à jour en proposant une toute nouvelle carte inspirée des lieux iconiques de la série.

Le jour et la nuit

Au programme, quatre nouveaux lieux sont à retrouver dans une carte littéralement coupée en deux, une partie se trouvant dans le monde normal à l’ouest et une dans le monde à l’envers à l’est, toutes en rapport avec la ville de Hawkins dans l’Indiana, où se déroule la série. Cette séparation physique est d’ailleurs une première dans l’histoire du mode Blitz, déjà habitué aux cartes très petites. À noter que le monde à l’envers reste sombre lors de votre traversée, mais le monde normal continue de suivre un cycle jour/nuit classique.

Petit clin d’œil : au cœur de Hawkins Heights au sud-ouest se trouve une grande enseigne vous donnant rendez-vous pour l’événement Heure Zéro qui aura lieu dans le mode Battle Royale le 29 novembre prochain à 20 h. Nous vous avons d’ailleurs déjà exposé ce qu’il fallait attendre de cet événement et du Chapitre 7 qui suivra.

La bande débarque dans la boutique

Le Démogorgon, Elfe (Onze) et le shérif Jim Hopper faisaient déjà partie des skins disponibles depuis un certain temps dans Fortnite. Mais l’arrivée de ce mode dédié nous permet de profiter d’un nouveau pack comprenant 18 cosmétiques dont notamment les skins des quatre mousquetaires de la bande originale avec Dustin, Will, Mike et Lucas (si l’on exclut Max, Steeve, Nancy et Robin notamment).

Un pack vendu tout de même 3400 V-Bucks au lieu de 6800 V-Bucks soit un total de 27 €. Vecna est également disponible seul à 1500 V-Bucks ou moyennant 2000 V-Bucks pour son pack.