Fortnite x Les Simpson : Un événement spécial prévu à 16h pour lancer cette mini-saison inédite

Ce n’est pas forcément très courant que Fortnite propose des Mini-Saisons lors de ses différents chapitres : sur les 37 saisons déjà-existantes du Battle Royale, ce ne sera que la deuxième fois que les équipes d’Epic Games utiliseront ce dispositif, la première fois ayant eu lieu également durant le Chapitre 6 (Mini-Saison Bataille Galactique inspirée de Star Wars). Généralement d’une durée de quelques semaines seulement contre près de trois mois pour les saisons classiques, elles permettent de faire le pont entre deux séquences narratives plus majeures.

D’oh !

Not even Bart’s Treehouse can contain what awaits. Kick back on the couch, grab a donut, and welcome Kang and Kodos on November 1 at 11 AM ET! Don’t change the channel – more of The Simpsons is coming soon. — Fortnite News (@fortnite-game.bsky.social) 2025-10-29T09:54:43.409Z

Avant de laisser place à la nouvelle Saison du Battle Royale, les joueurs et joueuses sont cordialement invités à rejoindre le jeu ce Samedi 1er Novembre à 16h pour assister, semble-t-il, à un mini-événement clôturant la Saison 4 du Chapitre 6 (Alerte aux Insectes). Pour teaser cela, il est possible de remarquer la présence des deux aliens bien connus du show télévisé Kang et Kodos, ainsi que l’arbre de la cabane de Bart au nord de l’île.

Cette Mini-Saison 2 du Chapitre 6 (liée à la mise à jour v38.00) concernera donc Les Simpson et continue d’œuvrer sur le multivers qu’est devenu l’usine à billets d’Epic Games, en ajoutant l’une des licences les plus populaires de la Pop Culture depuis plus de 35 ans. Au programme, on devrait retrouver plusieurs personnages emblématiques de l’univers des Simpson dans le passe de combat, mais aussi une carte plus petite que d’ordinaire mais entièrement stylisée façon cartoon et des lieux cultes du programme télévisé, comme la centrale nucléaire, le Krusty Burger, le manoir de Mr. Burns ou encore Evergreen Terrace, l’adresse des Simpson.

Cette saison devrait être lancée officiellement ce Samedi 1er Novembre à 22h heure française si l’on en croit les différents leakers, après une période de maintenance habituelle de moins de 6h. Cette Mini-Saison devrait laisser sa place au Chapitre 7 de Fortnite entre le 28 novembre et le 2 décembre, dates de lancement habituelles des nouveaux Chapitres du Battle Royale chaque année.

Au rayon des premières confirmations données par des streamers au courant de ce qui se trame, on devrait avoir droit à une nouvelle animation du bus de combat liée au générique des Simpson, mais aussi à la présence de Krusty le Clown en tant que Boss, de coffres rares façon boîtes mystérieuses de Mr. Burns etc.

Jump in for the mini-event tomorrow (Nov 1) @ 11AM ET to watch Fortnite crash into Springfield! It’s a shameless corporate mashup you won’t want to miss…get hyped with this sneak peek of what's dropping: youtube.com/shorts/grS4I… — Fortnite News (@fortnite-game.bsky.social) 2025-10-31T19:55:11.508Z

De même que les mascottes feront leur apparition, officialisées par les équipes elles-mêmes, mais nous vous en parlons bientôt, car qui dit événement inédit dit aussi Week-end spécial sur ActuGaming avec le lancement de cette nouvelle saison, à suivre sur le site tout le week-end avec plusieurs articles thématiques sur les nouveautés, la carte, les différents trailers, etc.

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.