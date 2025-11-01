Fortnite x Les Simpson : Un événement spécial prévu à 16h pour lancer cette mini-saison inédite

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Lancée début août, la Saison 4 du Chapitre 6 de Fortnite s’apprête à prendre fin ce 1er novembre grâce à un mini-événement qui laissera place à une toute nouvelle saison très spéciale, puisqu’elle sera entièrement consacrée à l’une des familles les plus populaires dans le monde : Les Simpson. Teasée depuis plusieurs jours et officiellement annoncée récemment, les développeurs nous invitent à découvrir le lancement de cette saison en ce week-end férié chez nous en France, avec plusieurs horaires à retenir. On vous explique tout.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fortnite
Fortnite
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 25/07/2017

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Une panne mondiale des serveurs d’Amazon a empêché d’accéder à Fortnite, Roblox, et d’autres services

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Une panne mondiale des serveurs d’Amazon a empêché d’accéder à Fortnite, Roblox, et d’autres services

Le film à succès KPop Demon Hunters débarque sur Fortnite

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le film à succès KPop Demon Hunters débarque sur Fortnite

Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale

Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Fortnite x Les Simpson : Un événement spécial prévu à 16h pour lancer cette mini-saison inédite
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite x Les Simpson : Un événement spécial prévu à 16h pour lancer cette mini-saison inédite
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ultimate Scream
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ultimate Scream
Capcom fait le point sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et ouvre les précommandes du jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Capcom fait le point sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et ouvre les précommandes du jeu
The Witch’s Bakery : La sorcière-pâtissière parisienne sera aussi présente sur PS5 et Xbox Series en 2026
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : The Witch’s Bakery : La sorcière-pâtissière parisienne sera aussi présente sur PS5 et Xbox Series en 2026
Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies : Replanted est disponible dès maintenant sur PC et consoles
Netflix serait en lice pour racheter le groupe Warner Bros Discovery
Image d\'illustration pour l\'article : Netflix serait en lice pour racheter le groupe Warner Bros Discovery
Après avoir travaillé sur Fall Guys, des développeurs s’associent pour créer Panic Stations, studio spécialisé dans les jeux coop
pc
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir travaillé sur Fall Guys, des développeurs s’associent pour créer Panic Stations, studio spécialisé dans les jeux coop
La nouvelle génération de ce MMORPG mythique débarque enfin en Europe avec une bêta fermée
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : La nouvelle génération de ce MMORPG mythique débarque enfin en Europe avec une bêta fermée
Arknights: Endfield entamera sa deuxième bêta à la fin du mois, un test technique est aussi prévu sur PS5
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights: Endfield entamera sa deuxième bêta à la fin du mois, un test technique est aussi prévu sur PS5
Transport Fever 3 : le célèbre jeu de gestion de transports s’offre un premier trailer de gameplay
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Transport Fever 3 : le célèbre jeu de gestion de transports s’offre un premier trailer de gameplay
Le remaster de Turok 2: Seeds of Evil est encore une fois de retour, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remaster de Turok 2: Seeds of Evil est encore une fois de retour, cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series
Silent Hill 2 Remake pourrait prochainement débarquer sur Xbox Series selon l’ESRB
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill 2 Remake pourrait prochainement débarquer sur Xbox Series selon l’ESRB
Le film Call of Duty a trouvé ses scénaristes et son réalisateur, avec le créateur de la série Yellowstone
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Call of Duty a trouvé ses scénaristes et son réalisateur, avec le créateur de la série Yellowstone
L’hécatombe continue chez Heart Machine, juste avant le lancement de son prochain jeu Possessor(s)
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : L’hécatombe continue chez Heart Machine, juste avant le lancement de son prochain jeu Possessor(s)
Echoes of the End lance déjà son « Enhanced Edition », qui vient grandement améliorer l’expérience
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Echoes of the End lance déjà son « Enhanced Edition », qui vient grandement améliorer l’expérience
ARC Raiders est désormais disponible, et comme tous les shooters populaires, les serveurs peinent à tenir le choc
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders est désormais disponible, et comme tous les shooters populaires, les serveurs peinent à tenir le choc
Un brevet déposé par Nintendo pour la capture de créatures a été refusé au Japon, ce qui pourrait profiter à Palworld
pc
ps5
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Un brevet déposé par Nintendo pour la capture de créatures a été refusé au Japon, ce qui pourrait profiter à Palworld
Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Animal Crossing: New Horizons va recevoir une version Switch 2 avec des nouveautés, en marge d’une mise à jour gratuite
Le MMO Seigneur des Anneaux développé par Amazon serait annulé suite aux renvois au sein du groupe
Image d\'illustration pour l\'article : Le MMO Seigneur des Anneaux développé par Amazon serait annulé suite aux renvois au sein du groupe
Un Shantae 7 est en développement, la série de jeux de plateformes sera bientôt de retour
pc
ps5
switch
ps4
ps vita
xbox one
wiiu
3ds
Image d\'illustration pour l\'article : Un Shantae 7 est en développement, la série de jeux de plateformes sera bientôt de retour
Avec ses deux nouveaux épisodes, le jeu Dispatch montre que le bouche-à-oreille a bien fonctionné
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Avec ses deux nouveaux épisodes, le jeu Dispatch montre que le bouche-à-oreille a bien fonctionné
Pour son lancement, Battlefield REDSEC est la cible de nombreuses critiques sur Steam, surtout liées à Battlefield 6 lui-même
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son lancement, Battlefield REDSEC est la cible de nombreuses critiques sur Steam, surtout liées à Battlefield 6 lui-même
Chez Microsoft, les revenus liés au gaming sont en baisse de 2%, surtout à cause des faibles ventes de consoles Xbox
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Microsoft, les revenus liés au gaming sont en baisse de 2%, surtout à cause des faibles ventes de consoles Xbox
Resident Evil Requiem ouvre ses précommandes et dévoile ses éditions, avec une manette Pro Switch 2 et un amiibo
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem ouvre ses précommandes et dévoile ses éditions, avec une manette Pro Switch 2 et un amiibo