Fortnite x Les Simpson : (Re)Vivez le mini-événement proposé par le Battle Royale pour le lancement de la saison spéciale

Ne réglez pas vos écrans

Après les traditionnels bugs de serveurs au lancement de la playlist de l’événement, les joueurs et joueuses ont pu assister à une très courte phase en jeu, où très peu de mouvements étaient possibles, le tout devant la maison dans l’arbre de Bart. Dans l’optique de faire fuir les monstres du mode Cauchemars (Fortnitemares), Jones et Hope ont utilisé de nouveaux gadgets pour fermer une faille. Vous trouverez l’intégralité de cette séquence dans notre capture maison ci-dessous.

Malheureusement, des aliens venus tout droit de l’univers des Simpsons se sont invités à la fête et ont perturbé les plans pour aider le démon à s’emparer de l’île de Fortnite. S’ensuivent des rebondissements faisant finalement fusionner la ville de Springfield et l’île du Chapitre 6 dans une version en cel-shading toute animée, avec des lieux emblématiques et des personnages cultes. Après un générique stylisé permettant de découvrir quelques nouveautés, nous avons pu découvrir une sorte de mini-épisode des Simpsons où Homer utilise un fragment du point zéro pour transformer la ville et les habitudes de ses habitants. De quoi annoncer une saison de haute volée niveau humour ? Espérons-le puisque les voix françaises officielles étaient présentes pour doubler nos personnages avec l’humour habituel du show télévisé.

Nous vous proposons de découvrir, en plus de notre capture maison ci-dessus, les cinématiques officielles qui étaient incluses dans l’événement d’une dizaine de minutes dont, vous l’aurez compris, plus de la moitié en cinématique.

La Mini-Saison événement Fortnite x Les Simpsons débutera ce Samedi 1er novembre à 21h30 avec une tonne de nouveautés mais également l’arrivée des compagnons — des mascottes — pour nos héros, sur une carte à 80 joueurs et joueuses contre 100 habituellement. Nous vous ferons vivre cela tout ce week-end sur le site alors restez à l’écoute !