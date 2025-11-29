Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »

Nous l’avons vu à la fin de l’événement du Chapitre 6 « Heure Zéro », le Bus de combat (et son conducteur) se voit littéralement pulvérisé par le Berceau du Cube venu de l’Ultime Réalité. Alros que les premières quêtes de la Saison 1 nous demanderont d’aider à reconstruire le Bus de combat, dès le lancement, nous débarquerons sur l’île de Fortnite en surfant depuis les côtes, avec un lieu de spawn plus ou moins établi par le jeu. Nous vous proposons de découvrir le premier trailer de la saison avec quelques indices sur ce qui nous attend dans l’histoire et les mécaniques de gameplay cette saison.

Ça farte ?

Un trailer qui propose un résumé condensé des événements marquants sur l’île en vingt secondes avant de proposer une sorte de remake à Very Bad Trip dans une soirée qui aurait mal tourné. L’occasion de découvrir les nouveautés majeures de cette saison, à savoir le Van de rétablissement, désormais conductible pour vous soigner ainsi que vos alliés, tandis qu’on remarque le Wingsuit qui dispose d’un nouveau gameplay. Les montgolfières seront également de la partie avec la possibilité de faire de meilleures rotations sur la carte. Le Bus de combat désormais détruit devra être reconstruit pour pouvoir en profiter. En attendant, l’arrivée sur l’île se fera en surfant avec des zones de spawn forcément plus réduites sur les nouveaux lieux-dit proposés.

