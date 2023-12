Fortnite : Les jeux LEGO, Rocket Racing et Festival sont là pour durer et ne seront pas retirés

Le mot n’était peut-être pas clair pour tout le monde. LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival ne sont pas des expériences limitées dans le temps, qui seraient liées à une saison en particulier. Pourtant, tout le monde ne semble pas au courant de cette information et c’est pour cela que Epic Games a pris la parole sur les réseaux sociaux afin d’affirmer que ces « jeux dans le jeu » ne vont pas s’en aller de si tôt :

Howdy, friends 🤠 seeing some chatter around our newly launched games and people worried that they may not stick around. To clarify: these are brand new games entirely—not LTM’s.

Fear not! @LEGOFortnite, @RocketRacing, and @FNFestival are here to stay – with regular updates.

— Fortnite (@FortniteGame) December 11, 2023