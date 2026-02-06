Fortnite dément des rumeurs liant un compte Epic Games à Jeffrey Epstein

La réponse officielle d’Epic Games

Si vous avez suivi l’actualité liée à la déclassification de certains emails de Jeffrey Epstein, inutile de rappeler à quel point cette affaire touche des sujets extrêmement sensibles. Fait plus inattendu, ces documents comportent aussi des mentions liées au jeu vidéo. On a notamment appris que l’homme avait effectué un achat de V-Bucks, sans qu’aucune information n’indique toutefois pour qui ou pour quel compte.

Le pseudo “littlestjeff1” aurait circulé dans certains documents ou bases de données piratées (forums, anciens services en ligne, etc.), où des internautes ont supposé qu’il appartenait à Epstein. Cette association a été reprise par des communautés en ligne qui cherchaient à relier différents comptes ou adresses emails à l’homme d’affaires.

Ainsi, lorsque ce pseudo a été repéré comme étant associé à un compte Epic Games (alors qu’aucun élément officiel ne permet de confirmer qu’il lui appartenait réellement), cette coïncidence a été interprétée par certains comme une « preuve » suggérant que Jeffrey Epstein serait toujours en vie. La rumeur s’est propagée rapidement grâce à des captures d’écran issues de sites de suivi de comptes Fortnite ou Rocket League (souvent appelés trackers), qui affichaient le pseudonyme en question comme étant actif récemment.

Face à l’ampleur prise par ces spéculations, Epic Games a rapidement pris la parole via un message officiel publié par l’équipe Fortnite. Le studio explique clairement qu’il s’agit d’une manipulation volontaire de la part d’un joueur.

Hey Official Fortnite here – this was a ruse by a Fortnite player. A few days ago, an existing Fortnite account owner changed their username from something totally unrelated to littlestjeff1, following the revelation of littlestjeff1 as a name on YouTube. These Fortnite trackers… — Fortnite Status (@FortniteStatus) February 6, 2026

Selon Epic Games, le propriétaire du compte existait déjà depuis longtemps, mais a changé récemment son pseudonyme pour adopter ce nom précis à la suite de la diffusion publique de ce surnom sur YouTube et les réseaux sociaux. Les trackers utilisés par certains internautes n’affichant que le nom actuel du compte, et non l’historique des changements, la confusion s’est rapidement installée.

Epic Games précise également qu’après vérification, aucune des adresses e-mail mentionnées dans les documents publics liés à cette affaire n’existe dans le système de comptes Epic. Depuis la publication de ces documents, de nombreuses personnes auraient au contraire créé de nouveaux comptes Fortnite avec des noms d’utilisateur ou des adresses e-mail volontairement similaires, contribuant à entretenir la confusion. Le studio affirme donc sans ambiguïté qu’aucun élément ne relie ce compte Fortnite à la personne citée, et qu’il n’existe aucune trace correspondante dans leurs bases de données.

Même si l’on peut s’étonner d’une réaction officielle face à une rumeur aussi grossière, on imagine que la firme se serait bien passée d’une publicité de ce type.