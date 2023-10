Fortnite : La toute première map du jeu sera de retour dès le 3 novembre

C’est Epic Games qui annonce la chose en nous indiquant que l’on effectuera bientôt un retour en plein dans le Chapitre 1, ce qui veut dire que la carte d’origine du jeu sera de retour. Cet évènement devrait débuter dès le 3 novembre, et tout porte à croire qu’il sera bien entendu temporaire.

Selon les rumeurs relayées par Insider Gaming, il se pourrait que le jeu fasse un roulement dans ses maps d’ici la fin de l’année, avec le retour d’une ancienne map chaque semaine. Cela n’est pas encore confirmé contrairement au retour de cette carte iconique qui a vu naître le phénomène Fortnite. Rendez-vous donc le 3 novembre prochain pour raviver quelques souvenirs.

Sprint (or Mantle, your choice) back to Chapter 1….see you soon 11.3.2023. #FortniteOG pic.twitter.com/4LnTksppRp

— Fortnite (@FortniteGame) October 27, 2023