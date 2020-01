Il y a quelques semaines de cela, Sony nous avait annoncé un nouvel accessoire pour la manette de la PlayStation 4 : une fixation dorsale. Celle-ci permet de s’accrocher derrière la DualShock 4 et d’ajouter différentes commandes supplémentaires et ainsi offrir une meilleure ergonomie pour certains joueurs. Si vous souhaitez craquer dessus, c’est le moment.

Où acheter la fixation dorsale pour manette PS4 ?

Présentée comme un accessoire pour les joueurs qui aiment les tournois et compétitions, la fixation dorsale vient ajouter de nouvelles possibilités à la DualShock 4. On a donc deux touches arrières tactiles et un écran OLED. Le tout est personnalisable et l’on pourra configurer jusqu’à 16 actions différentes. Le petit plus, c’est bien sûr la possibilité de sauvegarder trois profils distincts et de pouvoir switch facilement entre eux selon le jeu que l’on joue.

Bien sûr, l’accessoire ajoute tout de même une certaine épaisseur à la manette. Rassurez-vous, PlayStation nous assure qu’il a été testé et qu’il est compatible avec l’ensemble des fonctionnalités pour les jeux sur PlayStation 4 et qu’il reste jouable avec le PlayStation VR. Le port jack est toujours accessible.

Si vous voulez réserver votre fixation dorsale, sachez que les précommandes viennent d’ouvrir. Il est donc maintenant possible d’acheter dès maintenant l’accessoire pour votre DualShock 4 au prix de 29.99€. Le prix est le même pour toutes les boutiques au lancement.

Quant à la date de sortie de la fixation dorsale, c’est pour bientôt. Celle-ci est attendue pour le 14 février 2020.