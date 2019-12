PlayStation annonce une fixation dorsale pour la DualShock 4

Et l'on connait déjà le prix et la date de cet accessoire.

Alors que tous les regards sont tournés vers la prochaine génération, entre l’attente d’informations pour la PS5 et la Xbox Series X récemment dévoilée, PlayStation décide de proposer un accessoire pour sa DualShock 4 : Une fixation dorsale. A destination des joueurs qui aiment la compétition, cela arrivera en début d’année prochaine. On vous dit tout.

Quand sortira la fixation dorsale et à quel prix ?

Sony présente ainsi son accessoire à destination « des joueurs de tous niveaux qui aiment la compétition ». Celle-ci viendra se fixer directement à votre manette DualShock 4 classique et permettra d’offrir de nouvelles possibilités de contrôles.

On pourra profiter de deux touches arrières tactiles mais aussi programmables et cela offre donc une alternative aux manettes dédiées pour la compétition. On nous évoque la possibilité d’avoir « jusqu’à 16 actions différentes », avec la possibilité de sauvegarder jusqu’à trois profils différents avec un affichage sur un écran Oled.

Mais bien sûr, la question que l’on se pose, c’est quand arrive cette fixation dorsale et à quel prix :

Date de sortie : 14 février 2020

: 14 février 2020 Prix : 29.99€

PlayStation précise aussi que le produit a été développé en interne. L’accessoire a « été testé et approuvé pour tous vos jeux PlayStation 4 et PlayStation VR » nous dit-on, avec une compatibilité pour le câble du casque. Pour l’instant, cette fixation dorsale pour DualShock 4 n’est pas encore disponible en précommande mais cela ne devrait pas tarder.