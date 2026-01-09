Fire Emblem: Path of Radiance revient sur Switch 2 via l’abonnement Nintendo Switch Online

Un excellent ajout pour patienter jusqu’au prochain épisode de la saga

Pour beaucoup, ce Fire Emblem: Path of Radiance aura été le point d’entrée dans cette série et reste aujourd’hui encore très apprécié, grâce à des personnages assez mémorables. En passant à la 3D, cet opus sorti en 2005 a su populariser la licence à travers le monde, même s’il s’agissait du troisième épisode de la saga à dépasser les frontières du Japon. Sa popularité est telle qu’il a connu une suite, Radiant Dawn, sortie deux ans plus tard sur Wii.

Nintendo vient tout juste de rendre disponible ce tactical-RPG sur sa Switch 2, du moins pour toutes celles et ceux qui possèdent un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Un bon moyen de s’occuper et de raviver quelques souvenirs pour mieux patienter jusqu’à la sortie du prochain épisode de la saga, Fire Emblem: Fortune’s Weave, dont on est sans nouvelles depuis son annonce lors du Nintendo Direct du mois de septembre dernier.