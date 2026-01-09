Fire Emblem: Path of Radiance revient sur Switch 2 via l’abonnement Nintendo Switch Online
Rédigé par Jordan
L’un des avantages de la Switch 2 est de permettre aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel d’avoir régulièrement droit à des jeux GameCube, qui étaient auparavant difficilement trouvables sans sacrifier un rein. C’est par exemple le cas de Fire Emblem: Path of Radiance, pas forcément évident à trouver à bon prix (en plus d’avoir besoin d’une GameCube), qui devient aujourd’hui plus accessible pour les possesseurs de la dernière console de Nintendo.
Un excellent ajout pour patienter jusqu’au prochain épisode de la saga
Pour beaucoup, ce Fire Emblem: Path of Radiance aura été le point d’entrée dans cette série et reste aujourd’hui encore très apprécié, grâce à des personnages assez mémorables. En passant à la 3D, cet opus sorti en 2005 a su populariser la licence à travers le monde, même s’il s’agissait du troisième épisode de la saga à dépasser les frontières du Japon. Sa popularité est telle qu’il a connu une suite, Radiant Dawn, sortie deux ans plus tard sur Wii.
Nintendo vient tout juste de rendre disponible ce tactical-RPG sur sa Switch 2, du moins pour toutes celles et ceux qui possèdent un abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.
Un bon moyen de s’occuper et de raviver quelques souvenirs pour mieux patienter jusqu’à la sortie du prochain épisode de la saga, Fire Emblem: Fortune’s Weave, dont on est sans nouvelles depuis son annonce lors du Nintendo Direct du mois de septembre dernier.
