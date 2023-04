Fire Emblem Engage : La version 2.0 est disponible, avec la vague 4 du Pass d’extension

Fire Emblem Engage devait être prêt depuis un bon bout de temps pour que Nintendo enchaîne la sortie des DLC du jeu à ce rythme effréné. Un peu plus de deux mois après la sortie du tactical-RPG, on découvre la quatrième vague de contenus supplémentaires pour le titre, accompagnée par une mise à jour qui est elle gratuite et disponible pour tout le monde.