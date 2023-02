Fire Emblem Engage est le deuxième jeu de la série principal à débarquer sur Switch. Véritable monument du jeu de rôle tactique japonais, ce nouveau titre s’écarte grandement du précédent Fire Emblem : Three Houses pour revenir une formule plus classique. Il embarque aussi un bon concentré de nostalgie grâce à son système d’emblèmes qui va vous permettre de collaborer avec des héros du passé. Afin de vous aider à y voir plus clair dans ce Fire Emblem Engage et à tout savoir sur le jeu, nous vous avons préparé un guide complet avec de nombreuses astuces et une FAQ qui répondra à toutes vos interrogations.

Guide Fire Emblem Engage

Avant de poursuivre, voici nos (quelques) astuces concernant Fire Emblem Engage :

FAQ Fire Emblem Engage

Qu’est-ce que Fire Emblem Engage ?

Fire Emblem Engage est un jeu de rôle tactique prenant place dans un univers heroic-fantasy. On incarne ici un Dragon Divin (homme ou femme) qui se réveille après un sommeil de 1000 ans et qui a pour tâche de retrouver des anneaux de pacte afin d’empêcher le réveil d’un dragon déchu. Ces anneaux sont habités par des héros et héroïnes issus des précédents jeux Fire Emblem. Il sera possible d’emprunter leur pouvoir en combat en fusionnant temporairement avec eux. Comme d’habitude avec la série, le titre regorge de personnages jouables que l’on pourra recruter et avec lesquelles on pourra développer des liens d’amitié.

Quand et où sort Fire Emblem Engage ?

Fire Emblem Engage sort le 20 janvier 2023 exclusivement sur Nintendo Switch. Aucune autre version n’a été annoncée pour le moment.

Faut-il avoir joué aux précédents Fire Emblem pour comprendre Fire Emblem Engage ?

Non il n’est pas nécessaire d’avoir fait les jeux précédents. Il s’agit d’une histoire et d’un univers totalement inédit. Avec la mécanique des emblèmes, on retrouve de nombreux personnages issus des précédents jeux mais ils sont très secondaires et servent principalement le gameplay. En discutant avec eux, on peut même en apprendre plus sur leurs histoires respectives.

Y a-t-il des différences entre les versions internationales et japonaises de Fire Emblem ?

Oui, certains dialogues ont subi des modifications au niveau de la traduction par rapport à la version japonaise.

Y a-t-il des codes de triche disponibles pour les jeux Fire Emblem Engage ?

Non il n’existe aucun code de triche pour Fire Emblem Engage.

Peut-t-on choisir une maison comme dans Fire Emblem : Three Houses ?

Non car le déroulement de l’intrigue est plus classique et linéaire que dans Fire Emblem : Three Houses. En revanche, le continent d’Elyos est composé de plusieurs royaumes dont sont issus les différents personnages qui peuvent être recrutés au fil de l’aventure.

Y a-t-il les morts permanentes dans Fire Emblem Engage ?

Oui, il est possible d’activer ou non les morts permanentes en démarrant une nouvelle partie.

Des DLC sont-ils prévus pour Fire Emblem Engage ?

Un Pass d’extension a été annoncé pour Fire Emblem Engage. Celui-ci vous permettra d’obtenir les 4 vagues de DLC qui contiendront des emblèmes de personnage, des accessoires, des cartes et bien d’autres choses.

Combien d’emblèmes y a-t-il dans Fire Emblem Engage et quels sont les personnages issus des anciens jeux ?

Il y a douze emblèmes (+1 emblème spécial) en tout dans Fire Emblem Engage :

Marth

Celica

Sigurd

Micaiah

Leif

Roy

Lyn

Lucina

Ike

Byleth

Corrin

Eirika et Ephraim

Alear (le protagoniste)

Le pass d’extension propose d’autres emblèmes inédits avec pour le moment :

Tiki

Edelgard, Dimitri et Claude

Y a-t-il des romances dans Fire Emblem Engage ?

Oui, vous pouvez avoir accès à de la romance vers la fin du jeu grâce à l’anneau de pacte. Vous pourrez l’offrir à d’autres

Y a-t-il plusieurs scénarios et routes à suivre dans Fire Emblem Engage ?

Non, il n’y qu’une seule ligne scénaristique. Vous pouvez cependant débloquer une mauvaise fin alternative.

Peut-on changer la classe de chaque personnage ?

Oui il est possible de changer la classe des personnages grâce aux objets appelés magister et scolaris.

Y-a-t-il du gacha dans Fire Emblem Engage ?

Oui mais rien avoir avec les free to play mobiles, il s’agit d’une fonctionnalité (non payante) présent dans le HUB du jeu vous permettant d’invoquer des anneaux repensant d’autres personnages des jeux de la franchise liés aux emblèmes. Ces anneaux peuvent être équipés aux personnages qui n’ont pas d’emblème afin de bénéficier de bonus passifs.

Fire Emblem Engage est-il compatible avec les amiibo Fire Emblem ?

Oui les amiibo Fire Emblem sont compatibles pour avoir des objets et costumes bonus entre autres.

Une édition collector est-elle prévue pour Fire Emblem Engage ?

Oui, Fire Embleme Engage dispose d’une édition collector baptisée Edition Divine, qui contient les éléments suivants :

Le jeu Fire Emblem Engage

Un boitier steelbook

Des cartes illustrées

Un poster format A1

Un artbook

Elle est vendu pour une centaine d’euros.

En bref