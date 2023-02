Accueil » Actualités » Fire Emblem Engage dévoile ses derniers emblèmes en DLC et annonce un nouveau scénario

Fire Emblem Engage a été la première grosse cartouche de Nintendo de 2023 et on savait que de nombreux DLC suivraient pour le garder à flot, mais on n’imaginait pas que le dernier Nintendo Direct dévoile tout d’un coup. Grosse cure de nostalgie en perspective.

De quoi rester engager

Dévoilé peu avant sa sortie, le pass d’extension de Fire Engage proposera 4 vagues de DLC, la première étant déjà disponible depuis la sortie du jeu. Ce Nintendo Direct nous a donc dévoilé tout ce qui allait arriver à commencer par de nouveaux emblèmes. Si on fait le point, nous aurons donc ceci :

Volume 2 : Hector, Emblème de la Force (apparu dans Fire Emblem: The Binding Blade et Fire Emblem: The Blazing Blade), Soren, Emblème de la Perspicasité (apparu dans Fire Emblem; Path of Radiance) et Camilla, Emblème de la révélation (apparu dans Fire Emblem Fates).

: Hector, Emblème de la Force (apparu dans Fire Emblem: The Binding Blade et Fire Emblem: The Blazing Blade), Soren, Emblème de la Perspicasité (apparu dans Fire Emblem; Path of Radiance) et Camilla, Emblème de la révélation (apparu dans Fire Emblem Fates). Volume 3 : Chrom et Daraen, Emblème des liens (apparus dans Fire Emblem Awakening) et Veronica, Emblème des héros (apparu dans Fire Emblem Heroes).

: Chrom et Daraen, Emblème des liens (apparus dans Fire Emblem Awakening) et Veronica, Emblème des héros (apparu dans Fire Emblem Heroes). Volume 4 : Un nouveau scénario appelé « Xenologue déchu ».

Le volume 2 est déjà disponible depuis aujourd’hui tandis que les suivants arriveront plus tard dans l’année. Concernant le nouveau scénario, on peut deviner d’après les extraits que de nouveaux personnages issus d’un autre monde viendront aider Alear et son groupe contre une nouvelle menace. L’un d’eux a d’ailleurs la faculté de se transformer en dragon.

Fire emblem Engage est disponible sur Switch. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.