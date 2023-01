Accueil » Guides » Gagner de l’argent facilement et rapidement – Fire Emblem Engage

Fire Emblem Engage est un jeu de rôle tactique qui va demander énormément d’heures de progression et de farming de ressources afin d’améliorer son arsenal ou servant à d’autres activités comme la cuisine. Une chose est sûr, on se retrouve très vite à court d’argent. Afin de vous aider à bien progresser et à vous faire gagner du temps, voici comment gagner des écus rapidement dans le jeu.

Gagner des écus avec les dons et les Aberrations dorées

Première chose à ne pas sous-estimer, ce sont les dons que vous pouvez faire envers chaque royaume d’Elyos. Vous les débloquez en progressant dans scénario et il vous suffit d’aller consulter le tableau à gauche du café pour faire vos dons. Cela vous coûtera énormément d’écu, mais dîtes-vous que l’investissement vaut la chandelle puisque les bénéfices sont nombreux.

Tout d’abord cela accentues le nombre de ressources récupérées en mode exploration, c’est à dire l’exploration en 3D à la troisième personne après un combat. Le plus gros bénéfice est que cela augmente le pourcentage d’apparitions d’Aberrations dorées et argentées lors des escarmouches. Il s’agit des combats annexes que vous pouvez faire à tout moment sur la carte du monde. Chaque fois que fois que vous tuez une aberration dorées dans un combat, vous gagnerez des écus (les abbérations argentées vous rapportent un grand nombre d’EXP).

Anna, un personnage en or

Anna est un personnage récurrent dans la licence Fire Emblem. Ici, elle n’est encore qu’une enfant mais possède une caractéristique intéressante qui va vous rendre riche. En tant que vendeuse chevronnée, Anna dispose d’un passif unique de combat qui le permet d’avoir une chance de gagner 500 écus à chaque fois qu’elle terrasse un ennemi. Le seul bémol est que le pourcentage d’activation est égale à la statistique de chance d’Anna. Pour augmenter la chance d’Anna, vous pouvez :

Utilisez des icônes divines : cela apporte + 2 en chance de manière permanente à un personnage

Prendre une classe qui boost la chance

Prendre des niveaux

Hériter des techniques de Byleth donnant de la chance

La revente

Il s’agit sans doute du moyen le plus accessible de gagner de l’argent dans Fire Emblem Engage, la revente à la boutique. Que revendre à la boutique cependant ? Il y a notamment deux sortes des ressources que vous pourrez trouver facilement. Tout d’abord les équipements lorsque vous êtes connectés en ligne. Lors de combat, vous verrez parfois des auras violettes sur certaines cases. Si vous attendez dessus, vous obtiendrez un objet ou une arme laissée par un autre joueur tombé au combat. N’hésitez donc pas à vous arrêter dessus lorsque l’occasion se présente. Vous pouvez ainsi récupérer trois ou quatre objets par combat.

L’autre méthode utilise également le online mais cette fois-ci avec la tour des épreuves. Le relais est un fantastique moyen d’obtenir tout un tas de ressources dont des parchemins ou manuels qui vous serviront à obtenir des PT (« points de technique » permettant d’hériter des techniques des emblèmes), cependant en multipliant les relais (en rejoignant aléatoirement ceux des joueurs du monde entier en ligne), vous obtiendrez facilement des récompenses régulièrement. En cas de défaite, vous pouvez tout de même vous consoler avec 300 écus. Ces manuels sont surtout de formidables produits de revente :

200 É l’unité pour les manuels novices

500 É l’unité pour les manuels initiés

1000 É l’unité pour les manuels experts

Pour plus d'astuces sur Fire Emblem Engage, n'hésitez pas à consulter notre guide complet.